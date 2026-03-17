Али Лариджани был убит, подтверждает министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Лариджани и командир Басиджей были ликвидированы прошлой ночью и присоединились к Хаменеи, главе плана уничтожения, и всем негодяям из оси зла в глубинах ада. Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля продолжать охоту на руководство террористического и репрессивного режима в Иране», — отметил Кац.

Лариджани был человеком, управляющим Ираном, с тех пор как 28 февраля Армия обороны Израиля ликвидировала Али Хаменеи вместе с 40 другими высокопоставленными чиновниками.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани мог находиться среди целей, поражённых в ходе израильских ударов по Ирану в ночь накануне.

Об этом сообщает Израильская вещательная корпорация.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.