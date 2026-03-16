В связи с процессом электронной регистрации в I класс на 2026–2027 учебный год гражданам представлены адреса школ по микроучасткам.

Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что микроучастки для электронной регистрации в I класс определены в соответствии с дислокацией, представленной соответствующими органами исполнительной власти.

Гражданам необходимо, перейдя по соответствующей ссылке, уточнить, указан ли их адрес постоянной регистрации (в новых зданиях — адрес жилья, где абонентский код ОАО «Азеришыг» оформлен на их имя) в дислокации. Родители, чей адрес постоянной регистрации (в новых зданиях — адрес жилья, где абонентский код ОАО «Азеришыг» оформлен на их имя) не указан в дислокации, могут заполнить соответствующую форму и до 6 апреля обратиться в отдел образовательных услуг центров «ASAN xidmət» №5, №6 и №7 либо направить свои предложения и замечания на электронную почту [email protected].

Гражданам, у которых возникнут дополнительные вопросы, рекомендуется обращаться в колл-центр Управления образования города Баку по номеру (146-1).

Отмечается, что в центры «ASAN xidmət» №5, №6 и №7 могут обращаться родители, чей адрес постоянной регистрации отсутствует в дислокации, указан в дислокации с ошибкой, а также родители, чей адрес постоянной регистрации и соответствующая школа определены в дислокации, но которые по объективным причинам предпочитают выбрать другую школу.