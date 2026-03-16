Определен порядок контроля за импортом и экспортом необработанного алмаза.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинет Министров должен в двухмесячный срок утвердить форму сертификата и порядок его выдачи в соответствии с требованиями «Схемы сертификации Кимберлийского процесса» в связи с экспортом необработанных алмазов, а также обеспечить осуществление государственного контроля в сферах импорта, экспорта, использования, обращения, учёта и хранения необработанных алмазов, включая их отслеживание, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.