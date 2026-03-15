Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, посетивший 9 мая 2025 года торжества по случаю 80-летия Победы в Москве, намерен принять в российской столице участие в праздновании 81-й годовщины Победы.

«Сообщаю заранее, чтобы некоторые СМИ могли это использовать: так же, как 9 мая я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в [торжественной церемонии] благодарности солдатам, которые в рамках Второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции», — заявил Фицо в видеообращении, выложенном на Youtube-канале возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия».