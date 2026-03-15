Доходы корейского бизнесмена Га-Хён Чонга резко выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники.

За несколько недель до начала боевых действий компания Га-Хён Чонга направила в Персидский залив не менее шести пустых супертанкеров.

Сначала они простаивали, но после обрушения экспорта через пролив суда начали сдавать в аренду для хранения нефти. Цена достигла $500 тыс. в день — почти в десять раз выше, чем годом ранее.

Как уточняется, недавно активная скупка корейским бизнесменом танкерного флота удивляла рынок, но теперь она приносит плоды. К концу февраля компания Sinokor контролировала около 150 супертанкеров и стала одним из главных бенефициаров кризиса.