Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Украины, серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал Гладков в соцсети.
По его данным, в Белгороде на территории одного из объектов начался пожар.
Предварительно, пострадавших нет, добавил глава региона.