Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Украины, серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал Гладков в соцсети.

По его данным, в Белгороде на территории одного из объектов начался пожар.

Предварительно, пострадавших нет, добавил глава региона.