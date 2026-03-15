Накануне референдума в Казахстане, 14 марта, Генеральная прокуратура республики выявила два незаконных опроса общественного мнения и два факта агитации, передает Kazinform.

«Вчера было зафиксировано два незаконных опроса общественного мнения и два факта проведения агитации в день тишины. Установленные лица полностью признали свою вину и в отношении их применены штрафные санкции. Незаконные посты удалены», — сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Казахстана Бекжан Караманов.

В целом, по его словам, на данный момент голосование проходит в рамках правового поля.