Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии, послом Эдуардсом Стипрайсом. Об этом помощник президента написал на своей странице в социальной сети ».

По словам Хикмета Гаджиева, в ходе встречи состоялись продуктивные обсуждения по вопросам регионального сотрудничества, особое внимание было уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту и проектам TRIPP.

Помощник президента отметил, что с учётом полноправного членства Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в рамках этого формата существуют значительные возможности для сотрудничества.