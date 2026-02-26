Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета и обсуждает эту тему с правительством и Центробанком.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему», — сказал Песков, отвечая на вопрос о обеспокоенности падением нефтегазовых доходов и мерах по борьбе с дефицитом.

Песков подтвердил наличие дефицита, но отметил, что это «текущие сложности», которые макроэкономическая стабильность позволяет решать.

Заявление сделано на фоне снижения нефтегазовых доходов из-за цен на нефть ниже $59/барр. (план на 2026 г.) и роста расходов; ранее Минфин оценил дефицит 2025-го в 5,6 трлн руб. (2,6% ВВП).