Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана задержало мужчину с крупной партией марихуаны и метадона.

Как сообщили в МВД, в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками был задержан Фуад Гасанов, ранее судимый за организацию сбыта сильнодействующих психотропных препаратов.

В автомобиле, управляемом Гасановым, а также в тайнике, оборудованном на территории Баку, были изъяты 51 кг 555 г марихуаны, обогащенной психотропными компонентами, и 2 999 таблеток метадона.

В ходе допроса выяснилось, что задержанный намеревался распределить наркотические средства по нескольким точкам в столице по поручению гражданина Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.