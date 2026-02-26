Регулятору, отвечающему за утилизацию старых автомобилей, предложено сократить выплату автовладельцу за сдачу на переработку уже разобранной машины. Параллельно утилизаторы попросили повысить гонорар, чтобы заинтересовать автовладельцев передавать на переработку старые автомобили.

Об этом Minval сообщил глава компании по утилизации автомобилей Fors MMC Сахиб Алиев.

Отметим, что с 2024 года в Азербайджане действует добровольная государственная программа утилизации старых автомобилей для улучшения экологии и безопасности. В рамках неё владельцы получают выплаты (1050 AZN за легковую машину категории M1) или скидки на покупку нового местного авто.

По словам предпринимателя, за предыдущий период только компания Fors MMC приняла на утилизацию около 15 тысяч транспортных средств, что является достаточно высоким показателем. Помимо этого, в Абшероне и Гяндже работают ещё два утилизатора. В целом в 2025 году в Азербайджане было утилизировано свыше 20 тысяч автомобилей.

Таким образом, программа реализуется более чем успешно, отметил собеседник. Интерес к утилизации остаётся высоким: если по первоначальным расчётам планировалось перерабатывать около 5–6 тысяч машин в год, то фактические показатели превысили прогнозы примерно в три раза.

На утилизацию привозят в основном заржавевшие корпуса автомобилей. Лишь дважды автовладельцы привозили транспорт, который ещё был на ходу. В 98% случаев передаваемые на переработку машины не имеют запасных частей. При таком раскладе деятельность предприятия по утилизации становится нерентабельной.

«Мы рассчитывали, что автомобили будут сдавать на утилизацию вместе с комплектующими. Однако на практике граждане перед передачей машины самостоятельно демонтируют все запчасти. Законодательство не запрещает делать этого, мы же не можем требовать обратного. По сути, вместо полноценного автомобиля нам зачастую привозят практически пустой кузов», — сетует предприниматель.

В связи с этим от имени предприятия регулятору направлены предложения по сокращению размера выплаты за утилизацию уже разобранных автомобилей. Параллельно рассматривается вопрос повышения выплаты за утилизацию легковых авто до 2500–3000 манатов. В таком случае больше граждан будут заинтересованы в передаче машин на переработку.