Госдума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.

Новый закон также касается лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ или других воинских формированиях.

Законопроект был внесён правительством России и предполагает изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно новым положениям, если иностранное государство запрашивает выдачу иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту и принимавшего участие в боевых действиях в составе российских воинских формирований, российские власти обязаны отказать в выдаче.