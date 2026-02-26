Иран выпустил уведомление NOTAM о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Азербайджаном. Согласно сообщению, это касается всей морской зоны вдоль границы с Азербайджаном в Каспийском море.

По данным иранских СМИ, в последние часы отмечается активизация полетов беспилотников иранской армии, что, по мнению экспертов, указывает на проведение военных учений в данном районе. Учения проходят на фоне наращивания военного присутствия США в регионе и угроз возможных операций против Ирана.

Накануне официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил что Исламская Республика Иран будет рассматривать даже «ограниченный удар» со стороны США как акт агрессии.