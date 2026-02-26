Нынешние отношения Армении с Россией переживают этап трансформации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с иностранными послами и представителями аналитических центров в Варшаве.

По его словам, эти отношения меняются в силу многих факторов.

«Очень важно подчеркнуть, что в ноябре 2020 года роль президента России Владимира Путина была решающей в вопросе прекращения огня с Азербайджаном», — добавил он.

Пашинян также отметил, что у Армении нет планов по выводу 102-й российской военной базы. «У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией — налажены экономические связи, политические связи», — подчеркнул армянский премьер.