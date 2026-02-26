Зависть в христианской религии, да и в большинстве мировых учений, считается одним из смертных грехов. Но если зависть вступает в реакцию со злобой неприкрытой, то это уже не просто грех, а яд, способный отравить любые рассуждения.

Именно этой смесью воспользовался так называемый американский аналитик Стефан Печдималджи, разродившийся пространным и в то же время насквозь пропитанным ложью пасквилем, посвящённым Азербайджану. Его публикация показывает, что зависть иногда маскируется под «аналитику» и «экспертное мнение», но на деле является демонстрацией личной неприязни и отсутствия объективного подхода.

Что же так возмутило Печдималджи? Оказалось, его глубоко задело то, что Азербайджан стал одним из учредительных членов «Совета мира», инициированного президентом США Дональдом Трампом. Само по себе приглашение в Совет мира является признанием роли Азербайджана на международной арене, его заслуг и усилий по поддержанию стабильности и безопасности. Однако для Печдималджи это стало поводом для громких и нелепых заявлений.

По мнению Стефана Печдималджи, «ни одно включение не является более глубоко лицемерным, чем включение Азербайджана».

«После 30-летнего конфликта с Арменией Азербайджан не смог достичь мира путем диалога, переговоров или дипломатии. Он добился своих целей путем военного наступления в 2023 году, заставив все этническое армянское население „Нагорного Карабаха“ (здесь и далее кавычки Minval) голодать в течение многомесячной блокады, прежде чем вынудить их покинуть свои дома. Обозначать этот мир — значит переосмысливать это слово, придавая ему значение полного подчинения чьей-либо поддержке», — пишет Печдималджи.

Далее пасквилянт отмечает, что Азербайджан продолжает незаконно удерживать армянских «политзаключённых», включая «гуманиста» Рубена Варданяна, без какой-либо надлежащей правовой процедуры.

По его словам, то, что Азербайджан включён в Совет мира, не делает его страной миротворцев.

«Это просто демонстрирует, как легко концепцию мира можно покупать, продавать и манипулировать ею в авторитарных целях», — подчёркивает он.

На первый взгляд, может показаться странным, что какой-то американский «аналитик» так истерично ополчился против Азербайджана, который дал согласие стать учредительным членом Совета мира по приглашению Трампа. Но всё встаёт на свои места после ознакомления с биографией этого пасквилянта. Стефан Печдималджи имеет армянское происхождение, тесно связан с армянской диаспорой в США и является внуком переживших так называемый «геноцид армян». Его публикации всегда полны эмоциональной окраски и однобокого подхода к региональным конфликтам, особенно к карабахскому вопросу.

Согласитесь, что с первых строк становится ясно: текст Печдималджи построен не на фактах, а на эмоциях и ненависти к нашей стране. Никаких доказательств его утверждений нет — только громкие слова, претензии без аргументов и намеренное искажение реальности. Он пытается обесценить международный авторитет Азербайджана, при этом демонстрируя собственное непонимание дипломатии и правил международного права. Любой здравомыслящий человек видит, что его «аналитика» напоминает детскую обиду на сверстника, который достиг того, чего сам автор не смог. Прямо скажем, это не анализ, а завистливая тирада, облачённая в длинные предложения и якобы экспертные термины.

Знаете, хотя вся эта «мышиная возня» вокруг Карабаха и осуждённых военных преступников — карабахских сепаратистов — неоднократно разбивалась в пух и прах аргументами азербайджанской стороны, мы вновь напомним о некоторых деталях, упомянутых американским автором.

Он прав в том, что Азербайджан за 30 лет не смог добиться мирного урегулирования карабахского конфликта, но при этом лицемерно утаивает причины этой неудачи. А причина проста и известна: деструктивная позиция Еревана и игнорирование международного права. Пришлось добиваться справедливости военным путём.

Пасквилянт также нагло лжёт, утверждая о «многомесячной блокаде» карабахских армян, в результате чего те якобы были на грани голода. После их исхода были обнаружены склады, ломящиеся от продуктов питания. Более того, Азербайджан предлагал гуманитарную помощь карабахским армянам через Агдам, но «умирающие от голода» армяне отказались.

Вопрос армянских военных преступников, получивших заслуженное наказание, и вовсе затрагивать не хочется. На него недавно дал ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу, справедливо сравнив их с нацистскими преступниками. Что же касается «гуманиста» Варданяна, то в реальности, а не в фантазиях армянского лобби, он мошенник международного масштаба, затем переквалифицировавшийся в спонсора армянского терроризма.

Есть ещё два момента. Стефан Печдималджи, взявший на себя роль штатного фейкомётчика армянского лобби, сам того не осознавая, нелестно высказался и о Дональде Трампе. Ведь, назвав включение Азербайджана в состав Совета мира «лицемерным», он фактически бросил «кубик в огород Трампа», который лично приглашал страны в новоиспечённую организацию.

И второй момент. Одним из учредителей Совета мира является также Беларусь, главу которой злые западные языки называют «последним диктатором Европы». Но о Беларуси нет ни слова. А это означает, что американский «аналитик», топорно исполнивший заказ своих хозяев, обеспокоен не правами человека, не ратует за демократию и другие красивые формулировки. У него была поставлена конкретная цель — очернить Азербайджан. Воистину, зависть вперемешку с ложью — адская смесь.

Резюмируя, можно с полной уверенностью сказать: публикация Стефана Печдималджи — это пример того, как зависть и личные эмоции маскируются под экспертные рассуждения. Но если Печдималджи и его хозяева думают, что этой нелепицей нанесли ущерб репутации Азербайджана, то глубоко ошибаются. Караван продолжает свой путь, сколько бы собаки ни лаяли…