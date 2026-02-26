В Курганской области пресекли попытку незаконного вывоза из России дизельных двигателей, которые могут использоваться в военной технике, говорится в сообщении пресс-службы в ФСБ.

По данным следствия, предприниматель из Московской области через посредника приобрел девять дизельных двигателей в Курганской области и пытался отправить их в Казахстан. По своим техническим характеристикам двигатели относятся к продукции, подпадающей под экспортный контроль.

Отмечается, что отправитель не получил необходимую лицензию на вывоз и указал неверные сведения в таможенной декларации. Товары были изъяты на международном пункте пропуска «Петухово».