Беженцы из Западного Азербайджана вернутся на свои исторические земли, поскольку это является их неотъемлемым правом.

Об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли во время посещения памятника «Крик матери» по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

По его словам, возвращение соотечественников на родные земли — это историческая справедливость. Алекберли отметил, что сегодня на освобождённых суверенных территориях Азербайджана ведутся масштабные строительные и восстановительные работы, активно благоустраивается Ходжалы, в Карабахе возрождаются сёла, разрушенные в годы конфликта.

Он подчеркнул, что вынужденные переселенцы спустя десятилетия разлуки уже возвращаются в свои дома, и выразил уверенность, что аналогичный процесс коснётся и беженцев из Западного Азербайджана.

«В Западном Азербайджане находятся наши дома и земли, и беженцы также вернутся на свои исконные территории. Мы в этом уверены», — заявил он.