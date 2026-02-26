В Азербайджане отмечается 34-я годовщина массовой резни в Ходжалы. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года второй по значению азербайджано-населенный пункт Карабаха город Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженными силами при активном участии военнослужащих и боевой техники 366-го мотострелкового полка РФ, дислоцированного в Карабахе.

Штурму города предшествовал массированный обстрел из артиллерийских орудий, тяжелой военной техники, начатый еще вечером 25 февраля. В результате, в городе вспыхнул пожар, и к пяти часам утра 26 февраля город был практически полностью объят пламенем. Население, оставшееся в городе, примерно около 2500 человек, вынуждено было покинуть свои родные дома, чтобы пробиться в город Агдам — ближайший пункт, населенный преимущественно азербайджанцами.

Однако, вооруженные формирования продолжили свои военные действия. В результате было убито 613 человек: из них детей — 63; женщин — 106; пожилых — 70 человек.

8 семей были уничтожены полностью. 25 детей потеряли обоих родителей. 130 детей потеряли одного родителя. Ранено — 487 человек, из них детей — 76. Люди, побывавшие в заложниках — 1275 человек. Пропало без вести — 150 человек.

Причинен был колоссальный ущерб государству и личному имуществу граждан, оцениваемый в 5 миллиардов рублей (в ценах на апрель 1992 года).

Эти цифры сообщают о самой кровавой трагедии Нагорно-Карабахского конфликта, начавшегося в феврале 1988 года. А поводом к этой трагедии послужили события, когда 6 января 1992 года самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость, и последовавший за этим силовой раздел спорных территорий.

28 февраля группа местных журналистов на двух вертолетах смогла добраться до места гибели азербайджанцев. Увиденное зрелище ужаснуло всех — поле было усеяно трупами. Несмотря на прикрытие второго вертолета, из-за сильного обстрела армянскими боевиками, смогли вывезти тела только четырех погибших. 1 марта, когда уже группа зарубежных и местных журналистов смогла вылететь на место трагедии увиденное произвело еще больше ужасающее впечатление. Над телами было совершено глумление. Многие тела имели пулевые ранения в голову, что говорило о том, что раненых просто добивали. После, во время обследования тел, были выявлены факты скальпирования, обрезания ушей и других органов, выкалывания глаз, обрубления конечностей, многочисленных ранений из огнестрельного оружия, а также нанесенных колющими предметами; некоторые тела были раздавлены тяжелой техникой или сожжены.

Вот о чем писали зарубежные газеты в те дни, описывая бесчеловечность этих зверств:

Журнал Круа л’Эвенеман (Париж), 25 марта 1992 года: «Армяне атаковали местность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов. Азербайджанцы говорят о тысяче убитых».

Газета Санди таймс (Лондон), 1 марта 1992 года: «Армянские солдаты уничтожили сотни семей».

Газета Файнэншл таймс (Лондон), 9 марта 1992 года: «Армяне расстреляли колонну беженцев, уходящих в сторону Агдама. Азербайджанцы подсчитали около 1200 трупов » .

Кинооператор из Ливана подтвердил, что богатая дашнакская община его страны направляет оружие и людей в Карабах.

Газета Таймс (Лондон), 4 марта 1992 года: » Многие были изувечены, а от одной маленькой девочки осталась только голова» .

Известия (Москва), 4 марта 1992 года: «Видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы».

Файнэншл таймс, 14 марта 1992 года: «Генерал Поляков заявил, что 103 военнослужащих-армянина из 366-го полка остались в Нагорном Карабахе».

Газета Ле монд (Париж), 14 марта 1992 года: «Иностранные журналисты, находящиеся в Агдаме, среди убитых в Ходжалы женщин и детей видели трех скальпированных, с выдернутыми ногтями. Это не азербайджанская пропаганда , а реальность».

Известия, 13 марта 1992 года. «Майор Леонид Кравец: Я сам видел около ста трупов на холме. У одного мальчика не было головы. Везде были видны трупы женщин, детей, стариков, убитых с особой жестокостью».

Журнал Валер актюэль (Париж), 14 марта 1992 года: «В этом автономном регионе армянские военные формирования вместе с выходцами из Ближнего Востока владеют самой современной военной техникой, в том числе и вертолетами. АСАЛА владеет военными лагерями и складами оружия в Сирии и Ливане. Армяне уничтожили азербайджанцев Карабаха, устроив резню в более чем ста мусульманских селениях».

Журналист английской телекомпании «Фант ман ньюс» Р.Патрик, побывавший на месте трагедии: «Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности».

Памятники жертвам Ходжалинской трагедии установлены в Баку и других городах Азербайджана, а в память о кровавом событии и был учрежден День скорби, ежегодно отмечаемый в Азербайджане 26 февраля.

В эти дни руководство страны, члены правительства, депутаты парламента, представителей общественности и дипломатического корпуса участвуют в церемониях поминовения памяти погибших у Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку.