Вооруженные силы Украины приступили к подготовке Одесской области к круговой обороне. Об этом в интервью YouTube-каналу «Штабквартира» сообщил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков.

По его словам, в настоящее время ведется активная работа по укреплению как города Одессы, так и всей области. В регионе сооружаются противотанковые рвы, устанавливаются минные заграждения и другие инженерные препятствия, которые, как предполагается, должны затруднить возможное продвижение российских войск.

К строительству оборонительных сооружений привлечены тысячи местных жителей, в том числе студенты, люди с инвалидностью и пенсионеры. Кроме того, украинские военные проводят обучение граждан обращению с оружием. Из одесситов, непригодных к службе в армии, планируется сформировать резервные подразделения, отметил Носиков.