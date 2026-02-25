В МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в территориальные воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.

По информации ведомства, утром 25 февраля в территориальных водах страны был обнаружен скоростной катер. Сообщается, что с судна-нарушителя был открыт огонь по кубинским военнослужащим, вследствие чего командир кубинского катера получил ранения.

Ответным огнем были убиты четыре человека, еще шестеро получили ранения. Пострадавших эвакуировали и оказали им медицинскую помощь.

Перехват судна осуществило подразделение пограничных войск МВД Кубы в составе пяти человек. Мотивы экипажа катера под флагом США в настоящее время неизвестны, проводится расследование.