Лидер КНДР Ким Чен Ын на IX съезде Трудовой партии Кореи заявил о полном отказе от любых связей с Южной Кореей, подчеркнув принцип двух отдельных и враждебных государств, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы сделаем постоянным нынешнее состояние, при котором полностью устранены условия для связей с Южной Кореей, и ни при каких обстоятельствах не будем возрождать искажённое прошлое», — цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына. Он добавил, что отношения с Южной Кореей свелись лишь к «холодному расчёту» исходя из национальных интересов КНДР, и подчеркнул готовность решительно реагировать на любые конфронтационные действия.

Ким Чен Ын также заявил, что «динамическая конфигурация Корейского полуострова», сформированная КНДР как государством с ядерным оружием, не изменится независимо от союзов Сеула. По его словам, Южной Корее следует отказаться от попыток изменить статус КНДР и прекратить действия, способные нарушить стабильность. «Наша решимость и воля рассматривать Южную Корею как полностью враждебное государство, как вечного врага, являются твёрдыми и окончательными», — заявил Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отреагировал на заявления Пхеньяна, отметив, что «сознание конфронтации и враждебные чувства невозможно устранить в одночасье». Он подчеркнул, что Сеул продолжит курс на постепенное восстановление доверия, стремясь к «взаимному пониманию и сопереживанию» и готовности к диалогу и сотрудничеству.