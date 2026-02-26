Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет разрабатывать ядерное оружие, поскольку Верховный лидер страны Али Хаменеи запретил его. «Религиозный лидер не может лгать, как политики. Когда он говорит, что у нас не будет ядерного оружия, значит, его у нас не будет», — отметил Пезешкиан перед третьим раундом переговоров с США.

Хаменеи издал устную фетву, запрещающую создание и применение ядерного оружия, в октябре 2003 года, а в 2005 году она была официально представлена в МАГАТЭ. В указе создание ядерного оружия названо «харамом» — грехом, противоречащим исламским ценностям.

Пезешкиан также опроверг заявление Трампа о 32 тысячах погибших в ходе протестов. «Мы опубликовали имена и номера удостоверений. Те, кто поджигал мечети и убивал сотрудников сил безопасности, не считаются протестующими. Разве кто-то, кто протестует, разрушает школу или поджигает мечеть?», — добавил он.