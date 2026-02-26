Армения ещё не приняла окончательного решения о том, с какой страной будет сотрудничать в строительстве малой модульной атомной электростанции. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Польше.

«Сейчас мы обсуждаем эту возможность с нашими партнёрами — США, Россией, Китаем, Южной Кореей, Францией. Мы ищем наилучшее предложение для страны, и процесс продолжается. Окончательного решения пока нет, так как изучаем разные варианты», — сказал он.

По словам Пашиняна, действующую Мецаморскую АЭС планируется закрыть через 10 лет, поэтому необходимо построить новую малую атомную станцию. «За последние годы нам удалось создать мощности в области солнечной энергетики, вдвое превышающие мощность атомной станции. Поэтому большая АЭС сейчас не нужна. По оценке экспертов, оптимальным решением будет малая модульная электростанция», — отметил премьер.