Страны альянса ОПЕК+ с высокой вероятностью согласуют увеличение объемов добычи нефти в апреле. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято на плановой встрече, которая состоится в конце текущей недели.

В переговорах примут участие Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.

По мнению ряда аналитиков, речь может идти о наращивании добычи примерно на 137 тысяч баррелей в сутки. Такой шаг может быть обусловлен текущей ценовой конъюнктурой и стремлением сохранить стабильность поставок энергоресурсов на мировом рынке.