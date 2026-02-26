Миссия ООН в Азербайджане поделилась публикацией по случаю 34-ой годовщины Ходжалинского геноцида.

Об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети Х.

«С глубоким уважением чтим память жертв Ходжалинской трагедии. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Устойчивый мир может быть достигнут только через диалог и примирение», — говорится в публикации.

Посольство Швеции в Баку поделилось публикацией по случаю 34-летней годовщины Ходжалинского геноцида.

«Посольство Швеции в Баку выражает свои соболезнования народу Азербайджана по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии»,- говорится в публикации.

Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Разделяем скорбь, почитая память жертв Ходжалинской трагедии 1992 года», — говорится в публикации.

посольство Польши в Баку поделилось публикацией к годовщине Ходжалинского геноцида:

«Память о Ходжалинском геноциде является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира. В годовщину Ходжалинской трагедии посольство Польши в Баку чтит память жертв и выражает соболезнования их семьям. Память об этом событии является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира».

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин написал, что Исламабад чтит память жертв трагедии Ходжалы.

«Сегодня вместе с братским народом Азербайджана мы чтим память всех невинных жертв Ходжалинского геноцида», — отметил пакистанский дипломат.

Посольство Германии в Азербайджане поделилось публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Мы с уважением чтим память тех, кто погиб 34 года назад в Ходжалы».

Посольства Хорватии, Франции и Словакии в Баку тоже поделились публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

В публикации посольства Франции отмечается: «Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память жертв Ходжалы».

В публикации посольства Хорватии говорится: «Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв Ходжалинского геноцида и выражаем соболезнования потерявшим близких в ту трагическую ночь».

Посольство Словакии в Баку также выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.