Миссия ООН в Азербайджане поделилась публикацией по случаю 34-ой годовщины Ходжалинского геноцида.
Об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети Х.
«С глубоким уважением чтим память жертв Ходжалинской трагедии. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Устойчивый мир может быть достигнут только через диалог и примирение», — говорится в публикации.
Посольство Швеции в Баку поделилось публикацией по случаю 34-летней годовщины Ходжалинского геноцида.
«Посольство Швеции в Баку выражает свои соболезнования народу Азербайджана по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии»,- говорится в публикации.
Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
«Разделяем скорбь, почитая память жертв Ходжалинской трагедии 1992 года», — говорится в публикации.
посольство Польши в Баку поделилось публикацией к годовщине Ходжалинского геноцида:
«Память о Ходжалинском геноциде является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира. В годовщину Ходжалинской трагедии посольство Польши в Баку чтит память жертв и выражает соболезнования их семьям. Память об этом событии является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира».
Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин написал, что Исламабад чтит память жертв трагедии Ходжалы.
«Сегодня вместе с братским народом Азербайджана мы чтим память всех невинных жертв Ходжалинского геноцида», — отметил пакистанский дипломат.
Посольство Германии в Азербайджане поделилось публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.
«Мы с уважением чтим память тех, кто погиб 34 года назад в Ходжалы».
Посольства Хорватии, Франции и Словакии в Баку тоже поделились публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.
В публикации посольства Франции отмечается: «Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память жертв Ходжалы».
В публикации посольства Хорватии говорится: «Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв Ходжалинского геноцида и выражаем соболезнования потерявшим близких в ту трагическую ночь».
Посольство Словакии в Баку также выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.