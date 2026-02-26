Российские войска в феврале завершили захват Покровска, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Наступление на город началось в феврале 2024 года после взятия Авдеевки, расположенной в 39 км от него.

По данным ISW, с 28 января в открытых источниках отсутствуют подтверждения боевых действий в черте города. На этом основании аналитики сделали вывод о полном установлении контроля в течение февраля.

Украинский OSINT-проект DeepState по состоянию на вечер вторника продолжал обозначать северную окраину Покровска как «серую зону». До 21 февраля в таком же статусе находилась и северо-западная часть города.

Покровск — город площадью около 30 кв. км с довоенным населением порядка 60 тысяч человек. В августе 2024 года российские войска приблизились к нему, однако к концу ноября 2025 года, по оценке ISW, контролировали около 46% территории.

В декабре Владимир Путин заявил о полном контроле над городом. Тогда эти заявления не подтверждали ни ВСУ, ни военные аналитики, ни часть российских военных блогеров. В НАТО в тот период оценивали российский контроль на уровне около 95%. По оценке военного аналитика Яна Матвеева, фактический захват произошёл в январе 2026 года. Представитель Conflict Intelligence Team в начале февраля сообщал о присутствии отдельных украинских позиций в городе.

По данным ISW, Покровск имел значение для ВСУ как логистический центр, однако к июлю 2025 года утратил этот статус из-за российских ударов. Аналитики также отмечают, что взятие города не привело к активизации дальнейшего наступления: российские силы до сих пор не установили контроль над селом Гришино, расположенным в двух километрах.

По оценке источника DW в НАТО, в 2025 году на этом направлении ежедневно погибали несколько сотен российских военных.