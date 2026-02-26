Генеральная прокуратура Казахстана приостановила экстрадицию в Россию активистки и бывшей волонтерки петербургского штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой. Об этом сообщил проект «Ковчег» со ссылкой на адвоката.

Процедура остановлена до рассмотрения казахстанскими властями ее ходатайства о предоставлении статуса беженца.

Емельянову задержали в сентябре 2025 года в аэропорту Алматы во время транзита. Ранее сообщалось, что она объявлена в межгосударственный розыск по подозрению в имущественном преступлении. По данным «Медиазоны», активистка покинула Россию в июле 2022 года после возбуждения в Санкт-Петербурге уголовного дела о краже.

Следствие утверждает, что в августе 2021 года Емельянова похитила мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей у таксиста. Антивоенный комитет России считает дело сфабрикованным.

В конце января 2026 года находящейся в СИЗО Емельяновой вручили постановление об одобрении ее экстрадиции в Россию, однако решение впоследствии было приостановлено.