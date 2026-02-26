Позиция Азербайджана по крушению самолёта AZAL под Актау в декабре 2024 года остаётся твёрдой и принципиальной: это была ошибка российских военных.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время посещения памятника «Крик матери» по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

По его словам, Россия должна выполнить обещания, озвученные Владимиром Путиным на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года.

«Самолёт был сбит по причине ошибки Министерства обороны России. Мы ожидаем, что российская сторона предпримет все необходимые шаги, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации», — подчеркнул Байрамов.