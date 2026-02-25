Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов провел встречу с министром инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Джохари Абдулом Гани. Об этом сообщили в дипломатической миссии.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних экономических связей, перспективы их расширения, а также развитие сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

Посол проинформировал о реализуемых в Азербайджане экономических реформах и мерах по развитию ненефтяного сектора, пригласив малайзийские компании к инвестиционной деятельности в стране. Была подчеркнута значимость организации взаимных визитов между профильными государственными структурами и деловыми кругами.

Джохари Абдул Гани выразил заинтересованность в дальнейшем развитии экономического взаимодействия между Малайзией и Азербайджаном и отметил готовность содействовать расширению связей между двумя государствами.

Кроме того, на встрече было отмечено, что Азербайджан в текущем году примет ряд крупных международных мероприятий, включая Всемирный форум городов (WUF13).