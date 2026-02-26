Вратарь агдамского «Карабаха» Матеуш Кохальски заявил о желании играть в английской Премьер-лиге (АПЛ). Несмотря на поражение команды от «Ньюкасла» (2:3, общий счёт 3:9), 25-летний поляк привлёк внимание главного тренера «сорок» Эдди Хау и получил поддержку от Энтони Гордона, пишет The Sun.

Кохальски стал ключевым игроком «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов. Так в Баку он совершил восемь сейвов, на «Сент-Джеймс Парк» — пять. Голкипер признался, что пропущенные мячи огорчают его, но положительные отзывы мотивируют улучшать навыки и играть в больших лигах.

«Переезд в Англию — моя самая большая мечта. Я надеюсь, что скауты из хороших клубов Премьер-лиги или Чемпионшипа смотрели наши матчи и, возможно, в будущем попытаются меня купить. Я всегда стараюсь показывать все, на что способен, и помогать команде», — цитирует голкипера The Sun.

Особую поддержку он отметил от Энтони Гордона, который после ошибки вратаря сказал: «Не злись, ты очень хороший вратарь, просто продолжай в том же духе».

Кохальски также нацелен на попадание в сборную Польши и надеется принять участие в стыковых матчах и чемпионате мира. Ранее он выступал за «Легию» и «Сталь Мелец», а в «Карабах» перешёл в 2024 году.