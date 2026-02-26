Блогер Гусейн Гасанов, который обвиняется в легализации денежных средств, не признает вину. Об этом сообщил один из его адвокатов.

«Вину свою наш подзащитный не признает», — подчеркнул представитель блогера.

До этого прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гасанова — его обвиняют в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления. Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск. По данным следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, Гасанов скрыл свой настоящий заработок и не уплатил налоги в бюджет России на сумму более 170 млн рублей.