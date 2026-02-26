Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что Ереван ожидает разъяснений от Грузии по задержанию более 100 армянских фур, преимущественно с стройматериалами, в терминале (TIR-парке) в Коби недалеко от МАПП «Верхний Ларс».

Водители заявляют, что с документацией всё в порядке, но объяснений задержки от грузинской стороны не получили. Папоян отметил, что этот вопрос обсуждался с министром экономики Грузии Мариам Квривишвили, которая указала, что это компетенция финансовой полиции.

По информации Грузии, полиция усмотрела «определённые риски». «Я попросил уточнить, о каких именно рисках идет речь, чтобы наши экспортеры понимали, что можно ввозить», — сказал Папоян.

Конкретных нарушений пока не озвучено, часть грузовиков остаётся на территории Грузии. Политический подтекст вопроса министр не комментировал.