Распространяемая в социальных сетях видеоинформация о том, что якобы лицам, родившимся в период с 1932 по 2017 годы, будет выплачено по 1000 манатов из социального фонда, является ложной.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В Министерстве отметили, что в указанной информации якобы для ознакомления с официальным списком и другими данными пользователи перенаправляются по ссылке в профиле, что преследует цель завладеть данными банковских карт и средствами граждан. Ведомство призывает не верить подобной информации и не переходить по ссылкам.