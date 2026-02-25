В ходе онлайн-встречи первого заместителя премьер-министра и министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках межправительственной комиссии.
Об этом Парвиз Шахбазов сообщил на своей странице в социальной сети X.
По его словам, стороны также рассмотрели вопросы гуманитарной помощи, включая регулярные поставки энергетического оборудования в Украину.
#Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini, energetika naziri Denis Şmıqal ilə onlayn görüşdə #enerjisahəsi|ndə ikitərəfli formatda və #HökumətlərarasıKomissiya çərçivəsində əməkdaşlığa dair müzakirələr aparıldı. Davamlı əsasda göndərilən #enerjiavadanlıqları da daxil olmaqla… pic.twitter.com/ORVtJjtNAJ
— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) February 25, 2026