В Госдепе заявили, что администрация президента Дональда Трампа усиливает связи с Азербайджаном, Арменией и Казахстаном по сравнению с предыдущей администрацией США.

«Одним из заметных подходов администрации Трампа стало активное взаимодействие со многими странами, которые исторически США и предыдущие администрации, как правило, обходили вниманием. Одним из проявлений этого стало заключение двусторонних соглашений с такими странами, как Казахстан, Армения и Азербайджан», – отметил замглавы госдепа США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.