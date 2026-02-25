Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награду дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа дома на Петрозаводской улице. Об этом говорится в сообщении Смольного.

Мужчине был вручен знак отличия «За доблесть в спасении», а также губернаторские часы.

Во время церемонии глава города подчеркнул мужество Ибадуллаева, отметив, что тот, не раздумывая, пришёл на помощь ребёнку, несмотря на риск для собственной жизни и полученные травмы.

«Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь семилетнему ребёнку. Весь наш город говорит вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может вами гордиться», — заявил губернатор.

Власти города выразили спасителю благодарность за самоотверженный поступок, подчеркнув, что его действия стали примером настоящего гражданского мужества.

