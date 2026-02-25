США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. Ведомство распространило ограничения еще на 20 физических и юридических лиц, а также на 12 судов.

Согласно заявлению министерства, в обновленный санкционный список вошли компании, зарегистрированные в Иране, Турции, Панаме, ОАЭ и ряде других стран.

Судя по названиям организаций, значительная их часть связана с морскими грузоперевозками. Кроме того, ограничения были введены в отношении четырех физических лиц, уточнили в ведомстве.