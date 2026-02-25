В рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности в отношении группы лиц, обвиняемых в участии в деятельности террористической группировки, состоялось подготовительное судебное заседание.

Процесс прошел в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига Керимова. В ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемых, сообщает АПА.

Адвокаты выступили с ходатайством о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Однако коллегия судей, удалившись для принятия решения, отклонила данное ходатайство, оставив ранее избранную меру пресечения без изменений.

В дальнейшем было принято решение о назначении судебного разбирательства по существу. Первое заседание по делу назначено на 11 марта.