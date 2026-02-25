Встреча в трехстороннем формате с участием президентов России, США и Украины возможна на заключительном этапе переговорного процесса для финализации достигнутых договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту программы «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, лидерам имеет смысл собираться вместе именно для окончательного оформления договоренностей, либо, как это называют в США, для заключения сделки. Такой подход, по мнению представителя Кремля, выглядит логичным.

В то же время Песков отметил, что двусторонняя встреча президентов России и Украины в текущих условиях, с учетом последних заявлений Владимира Зеленского, не имеет практической целесообразности.

При этом он подчеркнул, что ранее озвученное предложение Владимиру Зеленскому посетить Москву остается в силе.

