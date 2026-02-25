В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида ЗАО «Бакинский метрополитен» перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили в пресс-службе структуры, на станции «Хатаи», где установлен памятник «Крик матери», а также на станциях «Джафар Джаббарлы» и «28 Мая» будут приняты дополнительные меры контроля и безопасности.

Для обеспечения бесперебойной работы к обслуживанию указанных станций привлекут дополнительный персонал. Кроме того, предусмотрен вывод на линию резервных поездов.

Движение составов в течение дня будет осуществляться по графику рабочего дня осенне-зимнего сезона.