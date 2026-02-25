Дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас выпавшего из окна ребенка в Петербурге, соседи передали конверт с деньгами в знак признательности. Об этом сообщает RT.

Изначально сбор средств организовали жильцы дома, где произошел инцидент. Позже информация распространилась в интернете, и к инициативе присоединились жители других городов России. Итоговую сумму собранных средств организаторы раскрывать не стали.

Ибадуллаев отметил, что намерен направить деньги на погашение кредита, ремонт дома и заботу о здоровье родителей. Он также сообщил, что планирует вернуться к семье в Узбекистан. Кроме того, мужчина признался, что хотел бы лично увидеть спасенного мальчика и пообщаться с ним.