Киев и Париж ведут переговоры о достижении рекордных объемов поставок управляемых авиационных бомб AASM Hammer из Франции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, информацию передает агентство «Интерфакс-Украина».

Как уточняется, во время переговоров министров обороны Франции и Украины ключевой темой стало наращивание поставок этих боеприпасов до максимального уровня.

Читайте также: ВСУ ждут рекордные поставки французских управляемых бомб

Также сообщается, что министр обороны Украины Михаил Федоров и его французская коллега Катрин Вотрен на встрече в Киеве подписали письмо о намерениях, предусматривающее развитие совместного производства вооружений.