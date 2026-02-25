В последние дни в Аудиовизуальный совет поступили многочисленные обращения от граждан и представителей средств массовой информации. Как сообщили в ведомстве, жалобы касаются критики отдельных телевизионных программ, в том числе «Tarixin bir günü», «Elgizlə izlə» и других проектов, а также их ведущих и приглашенных гостей.

В ряде обращений содержатся требования о закрытии указанных передач либо телеканалов в целом. В Совете напомнили, что он является государственным органом, осуществляющим регулирование в сфере аудиовизуальных медиа. Его деятельность строится на основании Закона Азербайджана «О медиа» и других нормативных актов. При этом в статье 5.4 Закона «О медиа» закреплено, что деятельность в сфере медиа осуществляется на принципах творческой и редакционной независимости.

В связи с этим в Аудиовизуальном совете подчеркнули, что запуск или прекращение трансляции программ, кадровые решения в отношении ведущих и сотрудников редакций, а также выбор гостей и тем для обсуждения относятся к редакционной политике и не входят в полномочия регулятора. Применение санкций или административных мер в отношении телеканалов осуществляется исключительно на основании действующего законодательства. Поэтому требования отдельных граждан о закрытии программ либо отстранении ведущих от эфира не могут быть удовлетворены Советом.

В то же время ведомство регулярно проводит встречи с руководителями вещателей и ответственными представителями редакций. В рамках своих полномочий Совет дает рекомендации по вопросам, вызывающим обоснованное общественное недовольство в связи с деятельностью телеканалов.

От аудиовизуальных вещателей требуется строгое соблюдение норм законодательства и принципов профессиональной этики.