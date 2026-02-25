В Кнессете (парламент Израиля) премьер-министра Индии Нарендру Моди встретили продолжительными аплодисментами. Депутаты приветствовали его скандированием имени, выражая поддержку и одобрение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении назвал Моди «больше чем другом — братом». Он подчеркнул тесное сотрудничество двух стран и отметил их совместные усилия в противодействии радикальному исламу.

Кроме того, Нетаньяху выступил за дальнейшее продвижение проекта экономического коридора между Востоком и Европой IMEC, который ранее подвергался критике со стороны Турции.

