Иран планирует увеличить объемы грузоперевозок по железнодорожным и автомобильным маршрутам в рамках транспортных коридоров с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Туркменистаном. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с представителями бизнеса и инвесторами в северной провинции Мазандаран.

По словам главы государства, которые приводит «Тренд», укрепление транспортных коридоров позволит сократить издержки и придать дополнительный импульс экономической активности.

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что работа по развитию этих направлений ведется при поддержке парламента Ирана, который обеспечивает необходимое законодательное сопровождение.