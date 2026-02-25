Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником вооружения — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковником Юрием Греховым находится с визитом в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Российская делегация встретилась с заместителем министра обороны -командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде. На встрече было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита делегация приняла участие в семинаре с участием командования Университета национальной обороны и группы слушателей.

В ходе семинара состоялся обмен мнениями об инновациях в военно-образовательной и научной сфере.