Вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития были обсуждены в рамках визита в Джидду (Саудовская Аравия) первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева. Об этом сообщает Министерство экономики.

В ходе встречи с президентом Группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером было отмечено, что партнерство между Азербайджаном и Группой ИБР успешно развивается. Подчеркнуто, что при поддержке Банка укрепляется взаимодействие страны с Арабской координационной группой, а также реализуются приоритетные инфраструктурные проекты.

Стороны акцентировали внимание на том, что спустя 16 лет Азербайджан вновь примет Ежегодное собрание Группы Исламского банка развития, которое пройдет в этом году. Было отмечено, что проведение столь авторитетного мероприятия внесет дополнительный вклад в развитие сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Отдельно была подчеркнута значимость подписанного с ИБР партнерского документа по проекту «Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Реализация проекта рассматривается как важный фактор устойчивого развития региона и раскрытия его аграрного потенциала.

Также обсуждены перспективные проекты и инвестиционные возможности в сферах энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами и других направлениях.

Кроме того, Эльнур Алиев провел встречу с вице-президентом ИБР Рами Ахмедом. В ходе переговоров была подчеркнута роль совместных проектов с Исламским банком развития и структурами Арабской координационной группы в развитии экономики Азербайджана, в том числе инфраструктуры. Стороны отметили значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества и обсудили вопросы, связанные с проведением Ежегодных собраний Группы ИБР в 2026 году в Баку.

В рамках визита Эльнур Алиев также ознакомился с выставкой, организованной Группой ИБР в Джидде, где были представлены финансируемые проекты и возможности партнерства. Участникам мероприятия представили информацию о работе в сферах климатического финансирования, поддержки малого и среднего бизнеса, а также укрепления торговых и инвестиционных связей между государствами-членами.

Кроме того, он принял участие в официальной презентации документального фильма, посвященного 50-летию Исламского банка развития. В фильме отражены история учреждения, его основные принципы деятельности и вклад в социально-экономическое развитие государств-членов посредством реализуемых проектов.