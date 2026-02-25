В российском городе Ростов-на-Дону сотрудники правоохранительных органов провели рейды в квартирах азербайджанских семей.

Об этом изданию Qafqazinfo сообщила актриса Рухия Юсифова.

По ее словам, в ночное время группа лиц в военной форме ворвалась в дом ее дяди, Мардана Аскерова:

“Сына моего дяди избили без всяких на то оснований, применяли электрошокер. Силовики задержали и увезли его мать, беременную супругу с двумя детьми и самого дядю. В доме устроили погром, имущество разбили. Вслед за этим они ворвались в дом старшего сына моего дяди, где также применили силу к женщине и детям”.

Р. Юсифова добавила, что у доставленных в отдел полиции родственников изъяли мобильные телефоны. Большинство задержанных позже отпустили, однако дядя актрисы до сих пор остается под стражей в отделении.