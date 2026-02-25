Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR выразила заинтересованность в развитии совместной работы с «Узбекнефтегазом» для повышения эффективности Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом стало известно по итогам встречи председателя правления «Узбекнефтегаза» Абдугани Сангинова с руководством дочерних структур SOCAR — SOCAR Trading и SOCAR Downstream Management.

Стороны отметили, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Азербайджаном, поддерживаемое лидерами двух государств, последовательно развивается и формирует прочную основу для расширения взаимодействия в нефтегазовой отрасли.

Представители SOCAR подтвердили интерес к совместной работе по повышению эффективности Бухарского НПЗ. В ходе переговоров были представлены предложения по внедрению современных операционных решений, цифровизации производственных процессов и увеличению энергетической эффективности предприятия.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении практического сотрудничества. Также согласовано проведение визита рабочей группы SOCAR на завод для осуществления технического аудита и подготовки конкретных предложений по дальнейшим шагам.