В Южной Корее произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-16. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Военно-воздушные силы страны.

По информации ведомства, истребитель F-16C разбился недалеко от города Енджу в провинции Северный Кенсан. Пилот успел катапультироваться и, по предварительным данным, не получил травм.

Самолет, базировавшийся на авиабазе Чхунджу, выполнял ночной тренировочный полет. Крушение произошло в горной местности.

В ВВС подчеркнули, что пилот был оперативно обнаружен, его состояние оценивается как удовлетворительное. Сообщений о пострадавших среди гражданского населения или о разрушениях на земле не поступало.

Военное ведомство сформировало специальную группу, которая займется установлением точной причины произошедшего.